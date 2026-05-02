Тай Туиваса проиграл Луи Сазерленду и потерпел седьмое поражение подряд в UFC

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» проходит очередной турнир UFC Fight Night 275, в бою-открытии главного карда которого встретились два тяжеловеса — 33-летний австралиец Тай «Бам Бам» Туиваса и 32-летний британец Луи «Ванила горилла» Сазерленд.

Победу в поединке единогласным судейским решением одержал представитель Англии Луи Сазерленд, прервав свою поражений из двух боёв. При этом победа над Туивасой стала первой для него в UFC.

Туиваса подошёл к данному поединку на серии из шести поражений. В предыдущих боях он проигрывал таким атлетам, как Сириль Ган, Сергей Павлович, Александр Волков, Марчин Тыбура и Жаирзиньо Розенстрайк.