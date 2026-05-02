PFL Sioux Falls 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Шамиль Газиев нокаутом проиграл Брандо Перичичу на турнире UFC в Австралии

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» проходит очередной турнир UFC Fight Night 275, в бою-открытии главного карда которого встретились два тяжеловеса — 36-летний представитель Бахрейна, родившийся в Дагестане, Шамиль Газиев и 31-летний новозеландец хорватского происхождения Брандо Перичич.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Шамиль Газиев — Брандо Перичич (W)
02 мая 2026, суббота. 14:40 МСК
Шамиль Газиев
Окончено
KO
Брандо Перичич

Перичич одержал победу нокаутом во втором раунде. Этот выигранный поединок стал для Брандо пятым подряд, который завершается досрочной победой.

Газиев подошёл к поединку с новозеландцем с поражением в предыдущем бою и проиграл третий раз в карьере. Все свои поражения Шамиль получил нокаутами.

