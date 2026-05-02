Наоя Иноуэ единогласным судейским решением победил Дзюнто Накатани

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретился с соотечественником Дзюнто Накатани, который проводил свой второй бой в этой весовой категории. Оба входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.

Победу в поединке единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 116-112) одержал Наоя Иноуэ, для которого этот выигранный поединок стал 33-м в карьере. Наоя сохранил все свои четыре титула и статус абсолютного чемпиона. Его оппонент потерял статус непобеждённого, потерпев первое поражение в карьере.

Накатани пассивно начал поединок, встав в широкую стойку в первых раундах, выжидая и сражаясь от обороны.