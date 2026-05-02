Куиллан Салкиллд одержал 10-ю победу подряд в ММА, нокаутировав Бенеила Дариуша в UFC

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» проходит очередной турнир UFC Fight Night 275, в бою-открытии главного карда которого встретились два представителя лёгкого веса — 36-летний ирано-американский боец Бенеил Дариуш и 26-летний австралиец Куиллан Салкиллд.

Победу в поединке одержал представитель Австралии в первом раунде. Ярко начав стартовый отрезок, он отправил Дариуша на настил, нанеся нокаутирующий удар.

Для Салкиллда эта победа стала 10-й подряд в смешанных единоборствах и шестой в промоушене Даны Уайта. Дариуш потерпел второе поражение кряду и восьмое в своей карьере. В предыдущем бою он уступил Бенуа Сен-Дени.