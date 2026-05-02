Наоя Иноуэ одержал 33-ю победу в карьере

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса (55,3 кг) японский боец Наоя «Монстр» Иноуэ в субботу, 2 мая, одержал 33-ю победу в профессиональной карьере.

Соперником Монстра стал его 28-летний соотечественник Дзюнто Накатани, который проводил свой второй бой в этой весовой категории. Иноуэ одержал победу единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 116-112).

Впервые в статусе профессионала Наоя победил 2 октября 2012 года, нокаутировав в четвёртом раунде представителя Филиппин Крисона Омаяо. С тех пор звезда японского бокса на протяжении следующих 32 боёв не знает поражений на ринге, побеждая своих оппонентов.