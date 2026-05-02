Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Sioux Falls 2026
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ одержал 33-ю победу в карьере

Наоя Иноуэ одержал 33-ю победу в карьере
Комментарии

Абсолютный чемпион второго легчайшего веса (55,3 кг) японский боец Наоя «Монстр» Иноуэ в субботу, 2 мая, одержал 33-ю победу в профессиональной карьере.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Дзюнто Накатани
02 мая 2026, суббота. 15:45 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Дзюнто Накатани

Соперником Монстра стал его 28-летний соотечественник Дзюнто Накатани, который проводил свой второй бой в этой весовой категории. Иноуэ одержал победу единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 116-112).

Впервые в статусе профессионала Наоя победил 2 октября 2012 года, нокаутировав в четвёртом раунде представителя Филиппин Крисона Омаяо. С тех пор звезда японского бокса на протяжении следующих 32 боёв не знает поражений на ринге, побеждая своих оппонентов.

Материалы по теме
Иноуэ vs Накатани: очень бодрый бой! Монстр остался абсолютным чемпионом мира! Иноуэ vs Накатани: очень бодрый бой! Монстр остался абсолютным чемпионом мира!
Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России? Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android