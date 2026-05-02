PFL Sioux Falls 2026
Карлос Пратес — Джек Делла Маддалена, результат боя, кто победил, UFC Fight Night 275

Карлос Пратес финишировал Джека Делла Маддалену на турнире UFC в Австралии
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес победил техническим нокаутом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену в третьем раунде боя, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Для Джека это поражение стало вторым подряд. Карлос же, таким образом, теперь идёт на серии из трёх побед.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес (W)
02 мая 2026, суббота. 16:45 МСК
Карлос Пратес
Окончено
TKO
Джек Делла Маддалена

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца теперь 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

Кто станет претендентом на пояс Махачева? Не пропускайте бой Пратеса и Делла Маддалены
