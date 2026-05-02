Карлос Пратес финишировал Джека Делла Маддалену на турнире UFC в Австралии

Пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес победил техническим нокаутом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену в третьем раунде боя, который стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Для Джека это поражение стало вторым подряд. Карлос же, таким образом, теперь идёт на серии из трёх побед.

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца теперь 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.