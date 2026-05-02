Результаты турнира UFC Fight Night 275 в Австралии

Сегодня, 2 мая, в австралийском Перте прошёл турнир UFC Fight Night 275. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков, прошедших на ивенте.
Результаты турнира UFC Fight Night 275
Карлос Пратес победил Джека Делла Маддалену техническим нокаутом (раунд 3, 3:17).
Куиллан Салкиллд победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом (раунд 1, 3:29).
Стив Эрцег победил Тима Эллиотта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Марван Рахики победил Оливера Шмида техническим нокаутом (раунд 1, 2:47).
Брандо Перичич победил Шамиля Газиева нокаутом (раунд 2, 3:44).
Луи Сазерленд победил Тая Туивасу единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).
Кэмерон Роустон победил Роберта Брычека единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Джуниор Тафа победил Кевина Кристиана нокаутом (раунд 1, 2:42).
Джейкоб Малкун победил Джеральда Миршерта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Колби Тикнесс победил Винса Моралеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Уэсли Шульц победил Бена Джонстона удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 3, 1:50).
Джонатан Микаллеф победил Тембу Горимбо раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).
Коди Стил победил Дома Мара Фана болевым приёмом на ногу (heel hook) (раунд 1, 3:56).