PFL Sioux Falls 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 275 в Австралии

Комментарии

Сегодня, 2 мая, в австралийском Перте прошёл турнир UFC Fight Night 275. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков, прошедших на ивенте.

Результаты турнира UFC Fight Night 275

Карлос Пратес победил Джека Делла Маддалену техническим нокаутом (раунд 3, 3:17).

Куиллан Салкиллд победил Бенеила Дариуша техническим нокаутом (раунд 1, 3:29).

Стив Эрцег победил Тима Эллиотта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Марван Рахики победил Оливера Шмида техническим нокаутом (раунд 1, 2:47).

Брандо Перичич победил Шамиля Газиева нокаутом (раунд 2, 3:44).

Луи Сазерленд победил Тая Туивасу единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).

Кэмерон Роустон победил Роберта Брычека единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Джуниор Тафа победил Кевина Кристиана нокаутом (раунд 1, 2:42).

Джейкоб Малкун победил Джеральда Миршерта единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Колби Тикнесс победил Винса Моралеса единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Уэсли Шульц победил Бена Джонстона удушающим приёмом (guillotine choke) (раунд 3, 1:50).

Джонатан Микаллеф победил Тембу Горимбо раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Коди Стил победил Дома Мара Фана болевым приёмом на ногу (heel hook) (раунд 1, 3:56).

Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
