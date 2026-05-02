Наоя Иноуэ в седьмой раз защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе

33-летний японец Наоя Иноуэ, победив в 12-раундовом бою соотечественника Дзюнто Накатани, смог в седьмой раз защитить звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе. Их поединок прошёл сегодня, 2 мая, на токийской арене Tokyo Dome и завершился в пользу Наои единогласным решением судей.

Напомним, Наоя является непобеждённым боксёром. В своём профессиональном рекорде японский спортсмен имеет 33 победы, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Иноуэ дебютировал в октябре 2012 года. Является вторым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.