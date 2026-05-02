Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ одержал 28-ю титульную победу подряд в боксе

Наоя Иноуэ одержал 28-ю титульную победу подряд в боксе
33-летний абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ, побив в 12-раундовом бою соотечественника Дзюнто Накатани, одержал 28-ю титульную победу подряд. Поединок между Наоей и Дзюнто прошёл сегодня, 2 мая, на токийском арене Tokyo Dome и завершился в пользу первого единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Дзюнто Накатани
02 мая 2026, суббота. 15:45 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Дзюнто Накатани

Эту серию побед в титульных боях Наоя ведёт с апреля 2014 года, когда победил мексиканца Адриана Эрнандеса техническим нокаутом в шестом раунде и завоевал титул WBC в первом наилегчайшем весе.

Напомним, Наоя является непобеждённым боксёром. В своём профессиональном рекорде японский спортсмен имеет 33 победы, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Иноуэ дебютировал в октябре 2012 года. Является вторым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

Материалы по теме
Шикарный бой! Иноуэ переиграл Накатани и остался абсолютным чемпионом
Шикарный бой! Иноуэ переиграл Накатани и остался абсолютным чемпионом
