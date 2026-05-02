Ислам Махачев отреагировал на победу Карлоса Пратеса в бою с Джеком Делла Маддаленой

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу бразильца Карлоса Пратеса техническим нокаутом в третьем раунде в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Для Джека это поражение стало вторым подряд. Карлос же, таким образом, теперь идёт на серии из трёх побед.

«Отличная работа, торт с нутеллой», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. Пратес в своём рекорде в ММА имеет 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.