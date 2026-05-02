Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев отреагировал на победу Карлоса Пратеса в бою с Джеком Делла Маддаленой

Ислам Махачев отреагировал на победу Карлоса Пратеса в бою с Джеком Делла Маддаленой
34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу бразильца Карлоса Пратеса техническим нокаутом в третьем раунде в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Для Джека это поражение стало вторым подряд. Карлос же, таким образом, теперь идёт на серии из трёх побед.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес (W)
02 мая 2026, суббота. 16:45 МСК
Карлос Пратес
Окончено
TKO
Джек Делла Маддалена

«Отличная работа, торт с нутеллой», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. Пратес в своём рекорде в ММА имеет 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
