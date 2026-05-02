Куиллан Салкиллд сравнялся с Арманом Царукяном по серии побед в UFC
26-летний боец UFC, выступающий в лёгком весе, австралиец Куиллан Салкиллд, победив техническим нокаутом в первом раунде ирано-американца Бенеила Дариуша на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия), сравнялся со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном по серии побед в UFC.
UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Бенеил Дариуш — Куиллан Салкиллд (W)
02 мая 2026, суббота. 16:20 МСК
Куиллан Салкиллд
Окончено
TKO
Бенеил Дариуш
В данный момент Куиллан идёт на серии из пяти побед подряд, как и Ахалкалакец. В своём профессиональном рекорде представитель Австралии имеет 12 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. В смешанных единоборствах он дебютировал в 2021 году.
