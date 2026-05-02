Иан Гарри пообещал дать реванш Пратесу в Бразилии после того, как побьёт Махачева

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе россиянин Иан Гарри обратился к своему бывшему противнику бразильцу Карлосу Пратесу после того, как тот победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийца Джека Делла Маддалену. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте (Австралия). Карлос теперь идёт на серии из трёх побед.

«Карлос, после того, как я побью Ислама Махачева, сделаем реванш в Бразилии», — написал Гарри на своей странице в социальной сети Х.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. Пратес в своём рекорде в ММА имеет 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.