Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Sioux Falls 2026
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: удары, процент точности, судейские карточки

Комментарии

Портал Compubox опубликовал официальный отчёт о поединке между японскими боксёрами Наоей Иноуэ и Дзюнто Накатани. Их бой прошёл сегодня, 2 мая, на токийской арене Tokyo Dome, продлился все 12 раундов и завершился в пользу Наои единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Дзюнто Накатани
02 мая 2026, суббота. 15:45 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Дзюнто Накатани

По статистике Наоя нанёс всего 474 удара, из которых 140 были точными, а Дзюнто — 476 ударов, из которых 120 попали в цель. Кроме того, Иноуэ превзошёл визави по джебам (56-46) и силовым ударам (84-74).

Фото: Пресс-служба Compubox

Напомним, Наоя является непобеждённым боксёром. В своём профессиональном рекорде японский спортсмен имеет 33 победы, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Иноуэ дебютировал в октябре 2012 года. Является вторым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android