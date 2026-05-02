Статистика боя Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: удары, процент точности, судейские карточки

Портал Compubox опубликовал официальный отчёт о поединке между японскими боксёрами Наоей Иноуэ и Дзюнто Накатани. Их бой прошёл сегодня, 2 мая, на токийской арене Tokyo Dome, продлился все 12 раундов и завершился в пользу Наои единогласным решением судей.

По статистике Наоя нанёс всего 474 удара, из которых 140 были точными, а Дзюнто — 476 ударов, из которых 120 попали в цель. Кроме того, Иноуэ превзошёл визави по джебам (56-46) и силовым ударам (84-74).

Фото: Пресс-служба Compubox

Напомним, Наоя является непобеждённым боксёром. В своём профессиональном рекорде японский спортсмен имеет 33 победы, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В профи Иноуэ дебютировал в октябре 2012 года. Является вторым в истории боксёром, завладевшим четырьмя основными титулами в двух весовых категориях.