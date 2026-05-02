«Отец сделал из тебя девчонку». Чимаев ответил Стрикленду, потроллив за длинные волосы

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, ответила на заявление экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328.

«Можешь поплакать, ничего страшного. Отец сделал из тебя девчонку. Эта фотография показывает, кто из нас мальчик, а кто девочка», – сказал Чимаев во время общения с прессой.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.