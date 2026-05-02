Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила имена бойцов, получивших бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 275, который состоялся в Перте (Австралия).

Лучшее выступление вечера – Карлос Пратес и Куиллан Салкиллд.

Лучший бой вечера – Шамиль Газиев vs Брандо Перичич.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера бразилец Карлос Пратес победил представителя Австралии Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде.