PFL Sioux Falls 2026
Бокс/ММА Новости

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 275

Бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 275
Комментарии

Пресс-служба лиги Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила имена бойцов, получивших бонусы по итогам турнира UFC Fight Night 275, который состоялся в Перте (Австралия).

Бонусы в $ 100 тыс. по итогам турнира UFC Fight Night 275

Лучшее выступление вечера – Карлос Пратес и Куиллан Салкиллд.
Лучший бой вечера – Шамиль Газиев vs Брандо Перичич.

Также отметим, что все, кто одержал досрочную победу и не получил основной бонус, а также не провалил взвешивание, получат по $ 25 тыс.

Напомним, в главном событии вечера бразилец Карлос Пратес победил представителя Австралии Джека Делла Маддалену техническим нокаутом в третьем раунде.

