PFL Sioux Falls 2026
Карлос Пратес: я хочу драться с победителем боя Махачев — Гарри

Бразильский боец Карлос Пратес прокомментировал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC Fight Night 275 в Перте.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес (W)
02 мая 2026, суббота. 16:45 МСК
Карлос Пратес
Окончено
TKO
Джек Делла Маддалена

«Мы ехали из Бразилии 40 часов, поэтому я тут не в игрушки играю. Я уважаю Джека. Австралия, спасибо за гостеприимство. Джек — отличный чемпион, но вопрос — кто следующий? Я хочу драться с победителем боя Махачев — Гарри. Я пришёл сюда на войну. Я заставил всех сюда приехать, я не мог приехать и просто проиграть, и чтобы все домой поехали в печали. Нас приехало 30 человек сюда. Он отличный боксёр, но я более универсальный ударник — я могу бить коленями, локтями, ногами», — приводит слова Пратеса Bloody Elbow.

