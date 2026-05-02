Волкановски раскрыл детали следующего боя в UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что планирует провести следующую защиту титула в августе или сентябре 2026 года.

«Бой пока не назначен, но я сказал UFC, что буду готов вернуться в августе-сентябре, где-то в эти сроки. Надеюсь, скоро бой назначат, и вы всё узнаете. Это будет интересно. У нас много достойных парней – Мовсар, Алджамейн, Силва, и, кого бы в UFC ни решили выставить против меня, я готов. Драться с претендентами номер один – это моя обязанность как чемпиона, и именно это все будут помнить. Вот каким чемпионом я хочу быть», — приводит слова Волкановски Bloody Elbow.