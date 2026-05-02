«Я никогда не сдамся». Туиваса — о седьмом поражении подряд

Австралийский боец UFC в тяжёлом весе Тай Туиваса высказался о своём седьмом поражении подряд, которое он потерпел на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия). Туиваса уступил англичанину Луи Сазерленду.

«Извините, я старался. Чувствовал себя хорошо. Проделал большую работу, но результата не добился. Чувствую себя полным дерьмом. Снова подвёл своих фанатов. Придётся начинать всё заново. Чёртов спорт. Но я никогда не сдамся. Я из западного Сиднея – чтобы я сдался, меня нужно вырубить. Простите все, кто болел», — приводит слова Туивасы Heavy.

Последний раз Туиваса побеждал в феврале 2022 года, нокаутировав Деррика Льюиса. 33-летний боец выступает в UFC с 2017 года. Туиваса отмечал, что может продолжить карьеру в боксе или кулачных боях (BKFC).