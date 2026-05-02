Инсайдер сообщил, когда и с кем Ризван Куниев проведёт следующий бой

Российский боец тяжёлого веса и восьмой номер в рейтинге UFC Ризван Куниев проведёт следующий поединок против американца Тайрелла Форчуна на турнире UFC Baku, который состоится 27 июня. Об этом сообщает инсайдер KevinK в социальной сети X.

Напомним, в профессиональном рекорде Ризвана Куниева в смешанных единоборствах 13 побед, из которых часть была одержана досрочно, три поражения и одна ничья. Один бой был признан несостоявшимся.

В рекорде Тайрелла Форчуна в смешанных единоборствах 18 побед, из которых значительная часть была одержана досрочно, три поражения, а два поединка были признаны несостоявшимися.