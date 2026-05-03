Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Sioux Falls 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски: я виноват, что Дариуш не получил бой за титул UFC

Волкановски: я виноват, что Дариуш не получил бой за титул UFC
Комментарии

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что чувствует вину перед американским бойцом Бенеилом Дариушем, который из-за него не получил титульный шанс в лёгком дивизионе.

«Мне действительно нравится Дариуш. Мне его жаль. Он должен был драться за титул, но тогда я, очевидно, заслужил свой шанс стать двойным чемпионом. В итоге я занял то место, на котором, вероятно, должен был оказаться он. Он был бы следующим претендентом, если бы не я. Иногда мне кажется, что я виноват, что Дариуш не получил бой за титул. Он хороший парень и определённо заслуживал этого в тот момент. Но, конечно, люди говорили, что я тоже заслуживал этот бой, и в итоге он состоялся. Предполагалось, что после этого титульный шанс дадут уже ему, но он проиграл, и после этого у него всё пошло под откос», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.

Материалы по теме
Волкановски раскрыл детали следующего боя в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android