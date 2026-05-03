Волкановски: я виноват, что Дариуш не получил бой за титул UFC

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что чувствует вину перед американским бойцом Бенеилом Дариушем, который из-за него не получил титульный шанс в лёгком дивизионе.

«Мне действительно нравится Дариуш. Мне его жаль. Он должен был драться за титул, но тогда я, очевидно, заслужил свой шанс стать двойным чемпионом. В итоге я занял то место, на котором, вероятно, должен был оказаться он. Он был бы следующим претендентом, если бы не я. Иногда мне кажется, что я виноват, что Дариуш не получил бой за титул. Он хороший парень и определённо заслуживал этого в тот момент. Но, конечно, люди говорили, что я тоже заслуживал этот бой, и в итоге он состоялся. Предполагалось, что после этого титульный шанс дадут уже ему, но он проиграл, и после этого у него всё пошло под откос», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.