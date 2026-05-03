Пратес: надеюсь, Иан Гарри победит Махачева

Бразильский боец UFC Карлос Пратес поделился ожиданиями от предполагаемого титульного боя в полусреднем весе между чемпионом Исламом Махачевым и ирландцем Ианом Гарри, а также оценил свои перспективы в возможном поединке с россиянином.

«Надеюсь, Иан победит Ислама. У него для этого есть необходимые навыки. Как я буду выглядеть против Махачева? Люди опять будут говорить: «Карлос не справится с ним, потому что его даже Делла Маддалена в партер перевёл». Но я не боюсь борьбы на земле, у меня чёрный пояс по джиу-джитсу», — приводит слова Пратеса MMA Junkie.

Пратесу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года.