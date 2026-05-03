PFL Sioux Falls 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: результаты боёв боксёрского турнира, кто победил

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ победел своего соотечественника Дзюнто Накатани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Дзюнто Накатани
02 мая 2026, суббота. 15:45 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Дзюнто Накатани

Результаты боёв карда турнира в Токио:

  • Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: победа Иноуэ единогласным решением судей;
  • Такума Иноуэ — Кадзуто Иока: победа Иноуэ единогласным решением судей;
  • Сора Танака — Дзин Сасаки: победа Сасаки раздельным решением судей;
  • Тосики Симомати — Реия Абэ: победа Симомати решением большинства судей;
  • Косуке Томиока — Сёго Танака: поединок завершился вничью раздельным решением судей;
  • Док Но Юн — Юито Мориваки: победа Мориваки раздельным решением судей;
  • Йосики Такеи — Ван Дэкан: победа Такеи решением большинства судей.
