Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: результаты боёв боксёрского турнира, кто победил
2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном бою абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ победел своего соотечественника Дзюнто Накатани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами ивента
Результаты боёв карда турнира в Токио:
- Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: победа Иноуэ единогласным решением судей;
- Такума Иноуэ — Кадзуто Иока: победа Иноуэ единогласным решением судей;
- Сора Танака — Дзин Сасаки: победа Сасаки раздельным решением судей;
- Тосики Симомати — Реия Абэ: победа Симомати решением большинства судей;
- Косуке Томиока — Сёго Танака: поединок завершился вничью раздельным решением судей;
- Док Но Юн — Юито Мориваки: победа Мориваки раздельным решением судей;
- Йосики Такеи — Ван Дэкан: победа Такеи решением большинства судей.
