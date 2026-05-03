Гонорары Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани за бой 2 мая 2026

Стало известно, сколько могут заработать японские боксёры Наоя Иноуэ и Дзюнто Накатани за их бой, который прошёл 2 мая на токийской арене Tokyo Dome. Он продлился все 12 раундов и завершился в пользу Наои единогласным решением судей.

Как сообщает The Sportster общий заработок Иноуэ может составить от $12 млн до $20 млн. Это будет зависеть от его доли от платных просмотров, международных телеправ, спонсорских контрактов и других доходов от события.

Потенциальный заработок Накатани оценить сложнее, но разумные предположения дают диапазон от $4 млн до $8 млн.

Разделение примерно 70/30 или 65/35 после гарантированных выплат может означать, что Накатани получит сумму в нижнем или среднем диапазоне семизначных цифр, если общий фонд выплат бойцам составит $18–25 млн.

