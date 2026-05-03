Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сергей Билостенный нокаутировал Ренана Феррейру в третьем раунде на турнире PFL в Су-Фолсе

Сергей Билостенный нокаутировал Ренана Феррейру в третьем раунде на турнире PFL в Су-Фолсе
Комментарии

Сегодня, 3 мая, российский тяжеловес Сергей Билостенный провёл бой с бразильцем Ренаном Феррейрой, в рамках турнира PFL Sioux Falls в Су-Фолсе (США).

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Ренан Феррейра — Сергей Билостенный (W)
03 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Ренан Феррейра
Окончено
TKO
Сергей Билостенный

Бой завершился в третьем раунде. Билостенный нокаутировал Феррейру.

На счету российского бойца в профессиональных смешанных единоборствах теперь 15 побед и всего четыре поражения. У бразильца показатели скромнее: 13 выигрышей, шесть проигрышей и три боя, признанных несостоявшимися.

В предыдущих боях Билостенный в августе 2025 года на PFL World Tournament 10 победил Карла Уильямса техническим нокаутом во втором раунде, а Феррейра в декабре прошлого года на PFL Lyon проиграл Вадиму Немкову удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
Эксклюзив
Билостенный: у меня русское имя, я россиянин. Это моя страна
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android