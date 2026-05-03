Сергей Билостенный нокаутировал Ренана Феррейру в третьем раунде на турнире PFL в Су-Фолсе

Сегодня, 3 мая, российский тяжеловес Сергей Билостенный провёл бой с бразильцем Ренаном Феррейрой, в рамках турнира PFL Sioux Falls в Су-Фолсе (США).

Бой завершился в третьем раунде. Билостенный нокаутировал Феррейру.

На счету российского бойца в профессиональных смешанных единоборствах теперь 15 побед и всего четыре поражения. У бразильца показатели скромнее: 13 выигрышей, шесть проигрышей и три боя, признанных несостоявшимися.

В предыдущих боях Билостенный в августе 2025 года на PFL World Tournament 10 победил Карла Уильямса техническим нокаутом во втором раунде, а Феррейра в декабре прошлого года на PFL Lyon проиграл Вадиму Немкову удушающим приёмом в первом раунде.