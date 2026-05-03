Магомед Магомедов победил Леандро Иго на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов успешно выступил на турнире PFL в американском Су-Фолсе, одержав победу над опытным бразильцем Леандро Иго.

Поединок в легчайшем весе продлился все три раунда. Бой завершился победой российского бойца раздельным решением судей. Этот успех стал для него 22-м в профессиональной карьере при пяти поражениях.

Для соперника из Бразилии данное поражение оказалось седьмым при 24 победах.

Магомедов реабилитировался за неудачу в предыдущем бою, когда в октябре 2025 года в рамках турнира PFL Champions Series 3 уступил американцу Серхио Петтису нокаутом.