Гаджи Рабаданов одержал победу в поединке с Александром Чизовым на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов победил латвийца Александра Чизова в бою на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Гаджи Рабаданов (W) — Александр Чизов
03 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
UD
Александр Чизов

Бой в лёгкой весовой категории продолжался три раунда и завершился победой 32-летнего россиянина решением судей.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2024-го на постоянной основе выступает в PFL. Становился победителем Гран-при PFL в лёгком весе. Всего на его счету в PFL восемь побед и одно поражение.

Александру Чизову 28 лет. Уроженец Латвии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в PFL. Всего на его счету в PFL четыре победы и три поражения.

