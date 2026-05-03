Гаджи Рабаданов одержал победу в поединке с Александром Чизовым на турнире PFL в Су-Фолсе

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов победил латвийца Александра Чизова в бою на турнире PFL в американском Су-Фолсе.

Бой в лёгкой весовой категории продолжался три раунда и завершился победой 32-летнего россиянина решением судей.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2024-го на постоянной основе выступает в PFL. Становился победителем Гран-при PFL в лёгком весе. Всего на его счету в PFL восемь побед и одно поражение.

Александру Чизову 28 лет. Уроженец Латвии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2023-го выступает в PFL. Всего на его счету в PFL четыре победы и три поражения.