Дэвид Бенавидес досрочно победил Хильберто Рамиреса и завоевал два новых титула

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес в ночь на 3 мая победил Хильберто Рамиреса нокаутом в шестом раунде и завоевал титулы WBA и WBO в первом тяжёлом весе.

В четвёртом раунде после серии атак от Дэвида Хильберто взял колено, за что ему был засчитан нокдаун. В шестом раунде ситуация повторилась, а рефери остановил поединок после жалоб Рамиреса на глаз.

Турнир проходил в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Т-Мобайл Арена». Бенавидес (32-0, 26 КО) стал чемпионом в трёх весовых категориях и первым бойцом, завоевавшим титулы чемпиона мира в суперсреднем, полутяжёлом и тяжёлом весе. Это был первый бой Бенавидеса в 200-фунтовом дивизионе.

