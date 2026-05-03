Тимофей Цзю проведёт свой поединок 25 июля с Эрролом Спенсом

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведёт бой 25 июля 2026 года в Австралии против 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса, что подтвердила пресс-служба Premier Boxing Champions (PBC).

Тимофей имеет в своём профессиональном рекорде 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. В своём последнем поединке он встретился на ринге с албанцем Денисом Нурджей, который подошёл к поединку с австралийцем в статусе непобеждённого атлета. Тимофей одержал победу единогласным судейским решением.

Спенс имеет в своём профессиональном рекорде в боксе 28 побед, из которых 22 были одержаны досрочно, и одно поражение. В ринг Эррол не выходил с 2023 года.