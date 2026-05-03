Первая битва взглядов и постер поединка Тима Цзю и Эррола Спенса

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена первая битва взглядов 31-летнего бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе австралийца российского происхождения Тимофея Цзю и 35-летнего экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американца Эррола Спенса.

Также был выложен постер предстоящего поединка, который состоится 25 июля 2026 года в Австралии.

Фото: PBC

В своём последнем поединке Тимофей встретился на ринге с албанцем Денисом Нурджей, который подошёл к поединку с австралийцем в статусе непобеждённого атлета. Цзю одержал победу единогласным судейским решением.