Хайме Мунгия победил Хосе Ресендиса и стал новым чемпионом WBA

29-летний мексиканский боксёр-профессионал Хайме Мунгия, являющийся бывшим чемпионом в первом среднем весе, в ночь на 3 мая сразился за титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе с Хосе Армандо Ресендисом (16-3, 11 КО).

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов и завершился победой Мунгии единогласным судейским решением (120-108; 119-109; 117-111). Хайме стал чемпионом WBA, а Ресендис проиграл титул в первой же защите.

29-летний Мунгия одержал 46-ю победу в карьере, имея при этом на счету два поражения. Для 27-летнего Ресендиса этот проигранный поединок стал третьим при 16 победах, из которых 11 достались ему досрочно.

Турнир проходил в Лас-Вегасе, США, на стадионе «Т-Мобайл Арена». В главном бою Дэвид Бенавидес (32-0, 26 КО) стал чемпионом в трёх весовых категориях и первым бойцом, завоевавшим титулы чемпиона мира в суперсреднем, полутяжёлом и тяжёлом весе.

