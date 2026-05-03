Турки Аль аш-Шейх встретится с Александром Усиком по поводу боя с Кабайелом — The Ring

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх проведёт встречу с непобеждённым 39-летним действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком по поводу организации следующего поединка, сообщил журналист The Ring Майк Коппингер.

«Турки Аль аш-Шейх планирует встретиться с Александром Усиком, чтобы обсудить бой за титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в супертяжёлом весе против Агита Кабайела, который состоится в конце этого года в Германии, если Усик победит Рико Верхувена», — говорится в сообщении издания.