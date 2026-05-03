Судьбу поединка Наои Иноуэ и Дзюнто Накатани решили два последних раунда

Журналист Карлос Линарес выложил в социальных сетях фотографию судейских карточек поединка между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и его соотечественником Дзюнто Накатани, который проводил свой второй бой в этой весовой категории.

«Вплоть до 10-го раунда один судья показал результат 97-93 в пользу Наои, другой — 95-95, а третий — 96-94 в пользу Наои. Эти два ключевых поздних раунда в конечном итоге обеспечили Иноуэ победу решением судей. После перерыва. Уверенная победа и честные результаты в целом. Интересно, что Патрик Морли присудил поражение Накатани в 12-м раунде», — написал журналист Линарес в социальной сети Х.