Пратес прокатился на магазинной тележке с фиксатором на ноге после боя с Делла Маддаленой

Пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес после поединка на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, был замечен с фиксатором на ноге.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором бразильский атлет катится на тележке из супермаркета.

В Австралии Пратес нокаутировал бывшего чемпиона в полусреднем весе Джека Делла Маддалену.

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца теперь 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.