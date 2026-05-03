Аманда Нуньес: собираюсь подраться с Харрисон и вернуть свой пояс

Бывшая двойная чемпионка UFC Аманда Нуньес подчеркнула, что намерена провести бой только за действующий чемпионский пояс в легчайшем весе с обладательницей титула Кайлой Харрисон и не заинтересована во временном поясе.

«Знаю, все хотят получить шанс. Знаю, все хотят подраться со мной, все хотят заработать. Это понимаю. Но это так не работает. Я дерусь только за настоящий пояс, не могу сделать так, как хотят они. Мне кажется, что у меня ещё будет возможность подраться со всеми ними, так что им просто нужно подождать, как когда-то ждала я. Очень долго ждала титульного шанса. Однажды я его получила, а значит, и у всех остальных будет возможность. Думаю, им стоит подождать. Собираюсь подраться с Харрисон и вернуть свой пояс», — приводит слова Нуньес MMAJunkie.

