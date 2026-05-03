Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — о бое со Стриклендом: Арман Царукян будет моим секундантом

Чимаев — о бое со Стриклендом: Арман Царукян будет моим секундантом
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев сообщил, что известный боец Арман Царукян будет находиться в его углу во время боя с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328, который состоится в Ньюарке (США) 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Арман Царукян будет моим секундантом. Он всегда говорит, что мы должны есть бургеры и всё такое. Он делает меня счастливым», — приводит слова Чимаева Bloody Elbow.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Материалы по теме
Хамзат Чимаев — об Армане Царукяне: нам нужно научить его скромности
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android