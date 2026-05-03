Чимаев — о бое со Стриклендом: Арман Царукян будет моим секундантом

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев сообщил, что известный боец Арман Царукян будет находиться в его углу во время боя с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328, который состоится в Ньюарке (США) 10 мая.

«Арман Царукян будет моим секундантом. Он всегда говорит, что мы должны есть бургеры и всё такое. Он делает меня счастливым», — приводит слова Чимаева Bloody Elbow.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.