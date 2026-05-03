Кудряшов: Бивол — кошмар для Бенавидеса

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов оценил шансы действующего чемпиона WBC Дэвида Бенавидеса в потенциальном бою с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«С учётом того, что Дэвид дрался с чемпионом мира и не в своём весе, он очень хорош. Рамирес ничего не смог сделать. Тотальное преимущество во всех аспектах боя. Даже если в начале можно было сказать, что на ринге было равенство, Бенавидес балдел от происходящего. Когда он включился, Рамирес встал на колено. Бенавидес — это подарок для Бетербиева, даже несмотря на первый тяжёлый вес. Потому что Рамирес не мощнее Бетербиева и бьёт уж точно не так остро, как Артур, и менее мастеровит. У Дэвида начнутся проблемы, когда он окажется на дистанции Артура.

Стиль Бенавидеса подходит Бетербиеву, а сильнее, чем Артур, ни в полутяжёлом, ни в первом тяжёлом не бьёт никто. Дэвид и Дмитрий спарринговали несколько лет назад. Бивол будет чувствовать себя более уверенно в бою. Он стилистический кошмар для Бенавидеса, не стоит лоб в лоб и не остаётся в инсайде. Бивол — это передняя рука и постоянное движение. У Дэвида будут большие проблемы. Дмитрий — это кошмар для Бенавидеса», — приводит слова Кудряшова Metaratings.

