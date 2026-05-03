Бенавидес — о возможном бое с Опетайей: ему нужно вернуться из Zuffa

Американский боксёр Дэвид Бенавидес после победы над Хильберто Рамиресом высказался о потенциальном поединке с Джейем Опетайей и заявил, что считает этот бой крупнейшим в дивизионе.

«Думаю, это самый большой бой в мире, особенно в нашем весе, я точно его хочу. Как уже говорил, я никого не боюсь. Это мир Монструо. И если он хочет этот бой — мы можем его сделать.

Не знаю, зачем он ушёл в Zuffa. Мы могли организовать этот бой сразу после моего. А теперь даже не знаю — лишили ли его пояса IBF или что там происходит. Не собираюсь идти туда и драться за титул Zuffa. Но в будущем это был бы отличный бой.

Очень уважаю Опетайю. Он отличный боксёр. Но ему нужно вернуться сюда, чтобы такие бои состоялись, потому что мы не можем делать бои внутри Zuffa», — приводит слова Бенавидеса портал BigFightWeekend.