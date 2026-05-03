Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенавидес — о возможном бое с Опетайей: ему нужно вернуться из Zuffa

Бенавидес — о возможном бое с Опетайей: ему нужно вернуться из Zuffa
Комментарии

Американский боксёр Дэвид Бенавидес после победы над Хильберто Рамиресом высказался о потенциальном поединке с Джейем Опетайей и заявил, что считает этот бой крупнейшим в дивизионе.

«Думаю, это самый большой бой в мире, особенно в нашем весе, я точно его хочу. Как уже говорил, я никого не боюсь. Это мир Монструо. И если он хочет этот бой — мы можем его сделать.

Не знаю, зачем он ушёл в Zuffa. Мы могли организовать этот бой сразу после моего. А теперь даже не знаю — лишили ли его пояса IBF или что там происходит. Не собираюсь идти туда и драться за титул Zuffa. Но в будущем это был бы отличный бой.

Очень уважаю Опетайю. Он отличный боксёр. Но ему нужно вернуться сюда, чтобы такие бои состоялись, потому что мы не можем делать бои внутри Zuffa», — приводит слова Бенавидеса портал BigFightWeekend.

Материалы по теме
Бенавидес крут! Избил Рамиреса, забрал пояса в крузервейте и снова вызвал Бивола
Бенавидес крут! Избил Рамиреса, забрал пояса в крузервейте и снова вызвал Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android