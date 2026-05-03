Ядонг: рано или поздно мы встретимся с Умаром Нурмагомедовым

Китайский боец UFC в легчайшем весе Сонг Ядонг высказался о возможном поединке с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мне кажется, рано или поздно мы встретимся. Возможно, уже в этом году или в следующем. В топ-10 осталось мало парней, с которыми я ещё не дрался. Думаю, UFC организует этот поединок», — приводит слова Ядонга InsideFighting.

Сонг Ядонгу 28 лет. Китайский боец дебютировал в UFC в 2017 году. Ядонг в следующий раз выйдет в октагон с Дейвисоном Фигередо 30 мая на турнире UFC Fight Night 277 в Макао. В январе этого года Сонг проиграл Шону О’Мэлли единогласным решением судей на турнире UFC 324.

