«Бивол — первый номер в моём списке». Бенавидес назвал самого желаемого соперника

Действующий чемпион WBC Давид Бенавидес заявил, что больше всего хочет встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Бивол — первый номер в моём списке. Это классный соперник и чемпион. Но и у меня есть титулы, поэтому хочу испытать себя в каждом бою», — приводит слова Бенавидеса ESPN.

В последнем бою, который состоялся 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей.