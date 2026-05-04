Даниэль Кормье предложил заменить соперника Исламу Махачеву

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что бразильский боец Карлос Пратес должен стать следующим соперником чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева, а не ирландец Иан Гарри.

«Ислам недавно подтвердил, что начал свой тренировочный лагерь, похоже, что это будет Иан Гарри, но если это будет Пратес после такого выступления – никто не будет жаловаться. И я скажу вам почему. Не так давно мы видели, как Ислам побил Джека Делла Маддалену, как он доминировал над ним, выиграв чемпионский пояс. Тем не менее победа Ислама даже близко не была такой впечатляющей, как то, что сделал Карлос Пратес. Это было действительно впечатляюще и выглядело легко. Это было настоящее безумие и всё выглядело так, что Делла Маддалена просто не соответствует уровню Пратеса. Это было полное деклассирование», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.