«Не думаю, что он придёт туда с оружием». Чимаев – о скандальных заявлениях Стрикленда

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев отреагировал на угрозы экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда, который заявлял, что может применить оружие в случае конфликта командой Чимаева.

«Я не думаю, что он хочет настоящей войны за пределами клетки. Если бы он хотел настоящей войны, он бы уже был мёртв. В Нью-Джерси мусульманское сообщество, это мой дом. Не думаю, что он придёт туда с оружием. Иначе было бы много пострадавших, если он там появится», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Бой Чимаева и Стрикленда состоится в ночь с 9 на 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328.