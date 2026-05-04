Главная Бокс/ММА Новости

Михаэль Айферт: я этнический русский и глубоко связан с Россией

Немецкий боксёр Михаэль Айферт высказался о предстоящем бое с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом. Поединок пройдёт 30 мая в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» в рамках турнира RCC.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт
30 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Дмитрий Бивол
Не началось
Михаэль Айферт

«Я этнический русский. Довольно большая часть моей семьи живёт в России. Естественно, я глубоко связан с Россией. Регулярно ездил туда с самого раннего детства. Обычно приезжаю, чтобы навестить бабушку с дедушкой, родственников, друзей.

Безусловно, в России и Екатеринбурге (бой пройдёт на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. — Прим. «Чемпионата») буду чувствовать себя как дома. Я чувствую себя там как дома всегда, когда приезжаю. Вообще-то, одна сторона моей семьи происходит из Нижнего Тагила, это совсем рядом с Екатеринбургом. Огромная часть моей семьи сейчас живёт там», — сказал Айферт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

