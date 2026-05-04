Камил Гаджиев отреагировал на третье поражение Шамиля Газиева в UFC

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Шамиля Газиева, выступающего за Бахрейн, в поединке с австралийцем Брандо Перичичем на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия).

«Шамиль Газиев – тяж, который успел нормально у нас пошуметь. Интереснейший бой был у нас в лиге с Пономарёвым. Потом хорошие выступления в Brave, потом хорошо начал в UFC, но сейчас Шама немножко посыпался, проигрывает второй бой подряд. В UFC у него 3-3. Все поражения нокаутами.

Шамиль любит подраться, и, как мы видим, это иногда играет с ним злую шутку. С другой стороны, не надо менять стиль, дерись. Потому что, я думаю, UFC ценит таких бойцов», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.