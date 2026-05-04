Соперник Бивола заявил, что между жителями России и Германии нет большой разницы

Немецкий боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Михаэль Айферт, готовящийся 30 мая в Екатеринбурге сразиться за звание объединённого чемпиона мира с россиянином Дмитрием Биволом, высказался о разнице между людьми в России и Германии.
«Разница между людьми России и Германии… Это сильно зависит от конкретного человека. Но в целом я не вижу большой разницы. Считаю, что и те и другие всегда справедливы и умеют уважать другого человека», — сказал Айферт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Российский чемпион мира Дмитрий Бивол показал восстановление в тренировочном лагере