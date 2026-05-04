UFC 328: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

10 мая в Нюьарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 84 кг) американец Джошуа Ван сразится с японцем Тацуро Тайрой.

