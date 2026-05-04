Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

10 мая в Нюьарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году, в 2025-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Шону Стрикленду 34 года. Американец дебютировал в UFC в 2014 году, в 2023-м завоевал чемпионский титул в среднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и семь поражений.