Аспиналл: в UFC сказали, что я подерусь с победителем боя Перейры и Гана

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о своём возвращении.

«Алекс и Сириль подерутся за временный титул. Я, очевидно, подерусь с победителем. В UFC сказали мне, что я подерусь с победителем. Мне нужно дождаться результата, и я сражусь с победителем.

Дата? Конкретной нет. Я жду медицинское разрешение, которое уже скоро будет дано, как мне сказали. Конкретная дата зависит от UFC. Парни должны подраться друг с другом», — приводит слова Аспиналла издание Bloody Elbow.

Напомним, поединок Перейра – Ган состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме.

