Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном карде российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков проведёт поединок с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и пять поражений.

Вальдо Кортес-Акосте 34 года. Доминиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.