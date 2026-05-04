Соперник Бивола обратился к российским фанатам бокса

Немецкий боксёр полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Михаэль Айферт высказался о предстоящем поединке за титулы WBA, IBF и WBO с россиянином Дмитрием Биволом, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

«Я тоже с огромным нетерпением жду этот бой. Хочу подарить фанатам бокса в России отличный поединок в Екатеринбурге!» — сказал Айферт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем. Всего на его счету 13 побед и одно поражение.