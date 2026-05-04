Роман Копылов — Марко Тулио: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов сразится с бразильцем Марко Тулио.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 0:00 мск.

Роману Копылову 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей лиге мира шесть побед и пять поражений.

Марко Тулио 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.